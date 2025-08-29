«Их не спеть»: певец Анохин об искусственном интеллекте в музыке

Певец Анохин: спеть написанные нейросетью песни невозможно

Человечество как никогда близко к эпохе искусственного интеллекта. Нейросети оказывают влияние и на музыкальную сферу — пишут песни. Это — нехорошая тенденция. Такое мнение высказал певец Алекс Анохин в беседе с 5-tv.ru в ходе второго дня деловой программы Московской международной недели кино.

Искусственный интеллект — двигатель безработицы, уверен артист. В некоторых странах уже происходят массовые увольнения. Столь жестокий расклад закономерен: зачем платить зарплату сотруднику, которого может без потери производительности заменить машина?

«Также я сейчас вижу такие тенденции, что мне приносят песни, которые написаны искусственным интеллектом. Я пытаюсь их спеть, а их не спеть. Очень тяжело», — поделился Анохин.

Написанные нейросетью песни непригодны для исполнения потому, что они «слишком идеальны», уверен Анохин.

«Потому что текст слишком идеален. Слишком какой-то мощный у него текстовый запас, который в простой жизни не нужен», — заключил артист.

