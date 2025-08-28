Меган Маркл рассказала о пережитых в королевской семье страданиях: «Я была вынуждена»

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 214 0

Для супруги принца Гарри это было буквально пыткой.

Меган Маркл рассказала о пережитых в королевской семье страданиях

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

Меган Маркл рассказала, что в королевской семье ее заставляли носить колготки

Супруга принца Гарри — актриса Меган Маркл — призналась, что во время жизни в королевской семье ей приходилось строго соблюдать дресс-код — в том числе постоянно носить телесные колготки, даже в жару, что было для нее буквально пыткой. Об этом сообщает Dailу Mail.

«Несколько лет назад все было по-другому: я не могла так открыто высказываться и была вынуждена постоянно носить телесные колготки. Все это выглядело фальшиво», — рассказала Маркл в интервью, добавив, что сейчас стремится к гармонии и свободе самовыражения.

По королевскому протоколу Великобритании женщинам запрещено показывать голые ноги — чулки обязательны при любом наряде. Сейчас Меган откровенно говорит о тех ограничениях, которые ей приходилось терпеть, живя во дворце.

Вот уже пять лет принц Гарри и Меган Маркл живут в США, все это время напряжение между беглым представителем королевской семьи и его родственниками только усиливается. Последняя попытка помириться с отцом Карлом III не увенчалась успехом.

И, как сообщают журналисты издания Radar со ссылкой на инсайдера, Меган Маркл опасается, что Карл III может рано или поздно принудить сына бросить ее, чтобы воссоединиться с семьей. Стоит отметить, что примерно также когда-то поступила и мать действующего британского монарха — королева Елизавета II.

