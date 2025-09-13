«Возрождение американской семьи»: вдова Чарли Кирка о его прижизненных планах

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Активист мог избраться на государственную должность.

Чем занимался Чарли Кирк при жизни

Фото: www.globallookpress.com/MRSERIKAKIRK/Instagram

Чарли Кирк хотел на госслужбу и выступал против помощи Украине

Убитый политический активист Чарли Кирк не исключал возможности в будущем баллотироваться на государственную должность, а также хотел сделать возрождение американской семьи своим приоритетом. Соответствующие слова его жены Эрики опубликовало информагентство РИА Новости.

«Чарли всегда говорил, что если он когда-нибудь будет баллотироваться на государственную должность — знаю, что многие из вас спрашивали, собирается ли он это делать, — в частной беседе он сказал мне, что если когда-нибудь будет баллотироваться, то его главным приоритетом будет возрождение американской семьи», — рассказала она в первом выступлении после гибели Кирка.

Сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был смертельно ранен на выступлении в Университете долины Юта. У покойного остались жена и двое детей.

Активист Кирк выступал против помощи Украине. Он считал главу киевского режима Владимира Зеленского препятствием к миру и «марионеткой ЦРУ». Также Кирк подчеркивал, что Крым всегда являлся частью России.

До этого также совершались покушения на политиков, которые не поддерживают помощь Украине. В 2024 году проукраинский радикал предпринял попытку застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, отчего последний оказался в больнице в критическом состоянии. Тогда же было совершено две попытки убийства бывшего кандидата в президенты США Дональда Трампа. По информации телеканала CNN, Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, поскольку обеспечил ему хорошую явку со стороны молодежи.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти США заявили о вероятном отсутствии сообщников убийцы Чарли Кирка.

