Французский политик назвал речь фон дер Ляйен позорной попыткой выпрашивания денег

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал заявление главы Еврокомиссии о поддержке Украины.

Как во Франции ответили на выступление фон дер Ляйен

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

Флориан Филиппо назвал речь фон дер Ляйен позором

Ежегодное обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Европарламенту вызвало резкую критику во Франции. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала, пишет РИА Новости.

По словам политика, выступление фон дер Ляйен превратилось в «позорную попытку выпрашивания денег» для Украины.

«Она зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор», — отметил Филиппо.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к Европе с просьбой взять на себя расходы по выплате зарплат военным ВСУ.

«Она будет поддерживать инвестиции в потенциал вооруженных сил. Хорошо, хорошо, мы заплатим. Хотя остальных и не спрашивали, нужно ли им это, или нет», — подчеркнул французский политик.

В своем выступлении Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости направить средства Киеву за счет замороженных российских активов. Также она объявила о новой программе сотрудничества с Украиной и выделении шести миллиардов евро.

Кроме того, в своей речи глава Еврокомиссии упомянула о вступлении Евросоюза в альянс по беспилотникам с Киевом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание, что слово «Украина» фон дер Ляйен произнесла 35 раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС официально продлил санкции против России на полгода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

