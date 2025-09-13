ЕС официально продлил санкции против России на полгода

Евросоюз (ЕС) официально продлил антироссийские санкции на полгода — до 15 марта 2026 года. Об этом стало известно из заявления ЕС, которое опубликовали на сайте объединения.

«Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры… еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года. Санкции будут продолжать применяться к более чем 2,5 тысячи физических и юридических лиц», — отмечено в заявлении ЕС.

Уточнялось, что в ограничения, как и раньше, войдут запрет на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, которые находятся в санкционном списке.

Также известно, что из санкционного списка был исключен один человек, однако его личность остается скрытой.

«В контексте пересмотра санкций совет также принял решение не продлевать в списках одного лица и исключить из списка одного умершего человека», — пояснили представители ЕС.

