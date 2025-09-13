ЕС официально продлил санкции против России на полгода

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Более 2,5 тысячи физических и юридических лиц подвергаются этому процессу.

До какого числа ЕС продлил санкции против России

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Евросоюз (ЕС) официально продлил антироссийские санкции на полгода — до 15 марта 2026 года. Об этом стало известно из заявления ЕС, которое опубликовали на сайте объединения.

«Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры… еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года. Санкции будут продолжать применяться к более чем 2,5 тысячи физических и юридических лиц», — отмечено в заявлении ЕС.

Уточнялось, что в ограничения, как и раньше, войдут запрет на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, которые находятся в санкционном списке.

Также известно, что из санкционного списка был исключен один человек, однако его личность остается скрытой.

«В контексте пересмотра санкций совет также принял решение не продлевать в списках одного лица и исключить из списка одного умершего человека», — пояснили представители ЕС.

Ранее, писал 5-tv.ru, Япония расширила санкции против России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:32
Таксист отказался везти артиста цирка без бустера из-за его маленького роста
0:15
ЕС официально продлил санкции против России на полгода
23:58
В выходные Землю накроет мощный магнитный шторм
23:40
В Москве реконструировали шесть исторических набережных
23:22
Рэпер Ice Cube пользуется смартфоном 2017 года
23:16
Не в первый раз: в Литве самолет прервал посадку из-за НЛО

Сейчас читают

«Радуйтесь успехам других»: Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения»
«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время
Евросоюз готовит новые визовые ограничения для россиян
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео