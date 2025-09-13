Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с Плесецка

На космодроме Плесецк 13 сентября состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом сообщает Роскосмос. Пуск был проведен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

«13 сентября с космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом «Можаец-6», — указано в Telegram-канале госкорпорации.

Спутник «Можаец-6» предназначен для отработки алгоритмов астронавигации. Он разработан слушателем Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Аппарат позволит отрабатывать новые технологии управления движением космических объектов.

Ранее стало известно, что грузовой корабль «Прогресс МС-30» был выведен из эксплуатации и затоплен в Тихом океане после отстыковки от Международной космической станции. Корабль пробыл на орбите около шести месяцев, доставляя грузы и оборудование для экипажа МКС.

