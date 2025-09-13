«Уже круги намотал»: Михаил Турецкий заново учится ходить после операции

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Певцу заменили тазобедренный сустав.

Михаил Турецкий заново учится ходить после операции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Михаил Турецкий заново учится ходить после операции на тазобедренном суставе

Певец и руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий активно восстанавливается после операции по замене тазобедренного сустава. Об сообщила его дочь Наталья в личном блоге.

текстМихаил Турецкий заново учится ходить после операции. Instagram*/wow_turetskaya

На кадрах, опубликованных в соцсетях наследницей, можно 63-летнего артиста на ходунках. Несмотря на свое состояние, передвигается он довольно уверенно.

Дочь Турецкого сказала, что ее отец стремительно идет на поправку, что впечатлило даже медиков. Обычно после подобного вмешательства пациенты встают лишь на второй день и то на несколько секунд.

«Мой Овен уже круги намотал!» — сказала Наталья.

В соцсетях фанаты пишут слова поддержки музыканту и поражаются его силе духа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

