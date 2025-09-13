Путин: десятки тысяч москвичей сражаются на передовой

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 40 0

Столица стала тылом армии России.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин, выступая в парке «Зарядье» в День города, заявил, что Москва сегодня играет роль надежного тыла для армии страны.

«Как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом армии России», — подчеркнул глава государства.

По его словам, более 500 столичных предприятий выпускают продукцию, которая необходима фронту. Отдельно Путин отметил работу волонтеров, поддерживающих военнослужащих.

Президент также напомнил, что десятки тысяч москвичей находятся на передовой и сражаются с достоинством и мужеством.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Глава России отметил, что Москва, обладая богатым историческим наследием, духовными и культурными ценностями, а также традициями трудолюбия и воинской доблести, сегодня выступает лидером прогресса и развития страны. По его словам, именно столица вносит значительный вклад в укрепление суверенитета и мощи России.

