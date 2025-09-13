Первый прием у психолога: как настроиться, подготовиться и побороть страх

Алексей Мокряков
Страх перед посещением специалиста — естественная реакция.

Одной встречи с психологом может быть мало для пациента, чтобы по-настоящему открыться перед специалистом. Об этом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Оксана Терентьева.

«Многие люди испытывают волнение, испытывают страх перед первой встречей. И это вполне естественные реакции. И важно помнить, что психологи понимают и принимают эти чувства. Иногда нужно несколько встреч, чтобы почувствовать себя комфортно и начать открываться», — говорит эксперт.

Однако в этом деле человек может себе помочь. Психолог дает совет.

«Чтобы снизить вот это волнение перед первой встречей, к ней можно подготовиться, Прежде всего, подумать о том, какие вопросы хотели бы обсудить, определить цели… Можно записать свои мысли», — перечисляет Терентьева.

А вот понять, что психолог, действительно, нужен можно по разным причинам. 

«Понимание того, что человеку нужен психолог может возникать по разным причинам: конфликты с близкими, трудности в общении, чувства постоянного стресса на работе и в личной жизни, также желание понять свои чувства, свои мысли, свое поведение, какие-то физические недомогания без явного медицинского обоснования», — отмечает эксперт.

Вообще же, подчеркивает специалист, приемы у психолога открывают двери к новым возможностям в жизни, расширяют горизонты колоссально для личностного роста и являются важным шагом к заботе о своем психическом здоровье.

