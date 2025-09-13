Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 1 011 0

По словам психолога, финансовый стимул имеет кратковременный эффект.

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Иглов; Личный архив Татьяны Аникеевой; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Аникеева: нельзя платить ребенку за пятерки

Не стоит поощрять ребенка деньгами за хорошие оценки в школе. Об этом рассказала семейный психолог Татьяна Аникеева в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, если школьник не получает позитивных эмоций от процесса обучения, то любая финансовая или материальная мотивация имеет кратковременный эффект.

«Намного лучше мотивировать ребенка комплексно и обеспечивать ему атмосферу безопасного освоения нового», — отмечает специалист.

По словам психолога, родителям следует активно поддерживать ребенка в трудные времена, рассказывать о своем школьном опыте и спрашивать, нужна ли ему помощь. При этом не стоит обесценивать опыт ребенка.

«Хвалите за старание, даже за незначительный прогресс. Три ошибки вместо десяти тоже достойны того, чтобы их отметить и поощрить. Давайте время и возможности на исправление ошибок. Если не справляется, помогайте, а не бросайте одного с проблемами», — добавила Аникеева.

Также стоит мотивировать ребенка с учетом его индивидуальных потребностей. Например, можно использовать различные системы поощрений, включая денежные стимулы, но только как часть мотивации.

«Таким образом, формируется позитивный опыт опоры на себя и свои знания», — говорит психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания школьниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:11
«Нет еще четырех лет»: Илон Маск призвал распустить британский парламент
23:50
В США раскрыли детали личной жизни предполагаемого убийцы Чарли Кирка
23:30
Первый прием у психолога: как настроиться, подготовиться и побороть страх
23:17
«Приятное послевкусие»: лидер группы «Чайф» о выступлении на «Балтика Фест»
23:15
Акции в поддержку властей Сербии собрали более 144 тысяч участников
23:06
Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы

Сейчас читают

«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Вышла на свободу? Где находится соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
Заряжал телефон и чуть не сгорел: что делать, если вспыхнул гаджет
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео