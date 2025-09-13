В кафе Мадрида 21 человек пострадал в результате взрыва

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Причины происшествия выясняются.

Фото, видео: Reuters/Madrid Emergency Services; 5-tv.ru

В Мадриде, столице Испании, прогремел взрыв в одном из кафе. Об этом сообщает Reuters.

Известно о 21 пострадавшем. У троих местных жителей ранения оцениваются как тяжелые.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Тамбовской психиатрической больнице произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек. Инцидент случился в ночь на 12 сентября. Все пострадавшие были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Из здания эвакуировали 49 человек, после ликвидации огня пациенты вернулись в палаты. В прокуратуре Тамбовской области подтвердили факт возгорания и сообщили о проведении проверки. Одной из рассматриваемых версий стал поджог, устроенный пациентом.

Также 5-tv.ru писал, что в Мексике взорвалась газовая автоцистерна. В результате погибли четыре человека, более 70 получили травмы, многие из них в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы вертолетами. Взрыв произошел на оживленной трассе, причины трагедии выясняет полиция.

