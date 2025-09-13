«Прогресс МС-32» пристыковался к МКС

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Корабль доставил на МКС около 2,5 тонн грузов.

Корабль Прогресс пристыковался к МКС

Фото: www.globallookpress.com/NASA

Космический корабль «Прогресс МС-32» пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Стыковка совершена», — подтверждается в Telegram-канале организации.

На борту корабля был груз общей массой в 2,5 тонн, доставлена установка для синтеза полупроводников, новый скафандр для внекорабельной деятельности, более тонны сухих материалов для экипажа и систем МКС, а также топливо, питьевую воду и воздух для пополнения атмосферы станции.

Ранее на космодроме Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом сообщал 5-tv.ru. Пуск был проведен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил. Спутник «Можаец-6» предназначен для отработки алгоритмов астронавигации. Он разработан слушателем Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Аппарат позволит отрабатывать новые технологии управления движением космических объектов.

