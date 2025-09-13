Акции в поддержку властей Сербии собрали более 144 тысяч участников

В Сербии массовые акции в поддержку действующей власти привлекли более 144 тысяч человек по всей стране. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Мероприятия были организованы в 125 населенных пунктах и прошли без нарушений общественного порядка и пострадавших. В ведомстве также сообщили, что в этот день были проведены 27 несогласованных собраний оппозиции и студентов, на семи из которых участники блокировали дороги.

Общее число участников этих акций составило около пяти тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в столице Сербии тысячи людей вышли на улицы чтобы поддержать курс действующей власти. Таким образом сторонники президента Вучича отреагировали на сообщения о подготовке новых протестов оппозиции. Акцию посетил и лидер страны, а также председатель Народной скупщины страны Ана Барнабич. В некоторых районах оппозиция пыталась не пропустить сторонников Вучича и преграждала им дороги.

