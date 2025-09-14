Революция зумеров: протесты из-за закона о соцсетях привели к отставке правительства в Непале

Законопроект о локализации данных соцсетей спровоцировал волнения в Непале

В Непале произошла первая на планете революция зумеров, то есть поколения не мыслящего себя без Интернета. По крайней мере так объясняют происходящее нам в западных СМИ. Поводом для беспорядков, действительно, стала попытка властей узаконить соцсети в Непале по схеме, как в Европе, например, или у нас — потребовали локализоваться в стране. Кто-то пошел навстречу, например, TikTok, кто-то нет, а молодежь вышла на улицы. Истинная причина протеста естественно не в этом. А в том что бедность, безработица, особенно среди молодежи.

В Непале 30% населения в возрасте до 20 лет. Вот где причины социального взрыва.

Свергнуто правительство, погибли десятки человек. Сгорело здание парламента и вот что подозрительно — Непал, который, как раз между Китаем и Индией вспыхнул именно сейчас, когда США пытаются вбить клин в антизападную коалицию. Пока в стране робкое перемирие, армия взяла все под свой контроль.

Вопрос о цифровом суверенитете становится в XXI веке наиболее актуальным.

