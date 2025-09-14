Нетаньяху призвал ликвидировать находящихся в Катаре лидеров ХАМАС

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 11 0

Избавление от предводителей движения, по его словам, приведет к прекращению конфликта.

Почему Нетаньяху призвал ликвидировать лидеров ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лидеры радикального палестинского движения ХАМАС, которые находятся в Катаре, намеренно затягивают конфликт, и призвал ликвидировать их. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Нетаньяху, избавление от предводителей ХАМАС устранит главное препятствие на пути к освобождению всех заложников Израиля и приведет к прекращению конфликта.

К тому же премьер-министр отметил, что представители палестинского движения заблокировали любые попытки прекратить огонь для того, чтобы конфликт длился дольше. Он подчеркнул, что лидеров ХАМАС не заботят жители Газы.

До этого, 9 сентября, на переговорную делегацию ХАМАС, которая прибыла в столицу Катара — Доху — для обсуждения предложенного США плана по прекращению огня на территории сектора Газа, было совершено нападение. Позднее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп пытался предупредить Катар о подготовке ударов, но оказалось слишком поздно.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил удары Израиля по Катару. Он назвал их вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности государства. Также главы МИД Франции, Германии и Великобритании осудили израильскую атаку по Дохе и отметили, что эти действия угрожают обострению ситуации в регионе.

Ранее, писал 5-tv.ru, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял о решительном осуждении атаки Израиля против Катара со стороны России.

