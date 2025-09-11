Небензя: Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Удар был нанесен в районе с иностранными посольствами.

Небензя: Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия выступает с решительным осуждением атаки Израиля против Катара. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Данное нападение, по его словам, является вопиющим. Он также добавил, что за израильской атакой против Катара должны идти «самые серьезные последствия» для региона.

К тому же, как подчеркнул Небензя, Израиль нанес удар по Катару в районе с иностранными посольствами, дипмиссия России была всего в 600 метрах от места атаки. Помимо этого, постпред РФ при ООН заявил, что Израиль испытывает границы дозволенного, при этом имея международное дипломатическое прикрытие со стороны США.

Российская сторона призывает Израиль оставить безрассудные агрессивные действия, которые провоцируют раскручивание спирали насилия на Ближнем Востоке.

До этого, 9 сентября, в Дохе сообщили о нескольких взрывах. Причиной назвали удар израильских военных по штаб-квартире радикального палестинского движения ХАМАС, где проходила встреча ее руководства.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна провела операцию против лидеров ХАМАС, а также несет за нее ответственность. Однако Катар как место ее проведения в офисе напрямую не отметили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Россия поддержала Катар после удара Израиля по Дохе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
В День города увеличится время работы московского транспорта
23:40
Люксовая малышка: Тимати подарил своей дочери роскошный браслет
23:31
Небензя: Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара
23:22
Вслед за мамой: дочь Бородиной снимется с ней в кино
23:10
Гастрофестиваль в Москве организуют на Манежной площади ко Дню города
22:59
Гиены напали на мужчину во время его мальчишника в ЮАР

Сейчас читают

Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
«Скотина»: турецкий таксист украл у Пригожина и Валерии миллион рублей
«Нюдсы я и сам пришлю»: Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025