Инородная артистка: Алла Пугачева подала голос из эмиграции

Алла Пугачева подала голос из эмиграции

Как будто услышав, какой творческий шум поднимается в Москве, из эмиграции подала голос победительница Интервидения 1978 года — Алла Пугачева. Жена иноагента Максима Галкина*, он в кадре тоже мелькнул, дала интервью иноагенту Екатерине Гордеевой* из своей латышской резиденции. На три с лишним часа. Ни до ни после не было никогда такого затянутого во времени интервью Пугачевой.

Чувствуется, что за время отъезда у нее накопилось. В принципе все свелось к воспоминаниям: как раньше было хорошо, особенно при Горбачеве, а потом при Ельцине, и как сейчас в России все не очень.

Ну еще бы, она ведь уехала. В общем, типичная повестка релоканта. Еще на все кадры был наложен такой фильтр, что картинка расплывалась в такой легкой дымке, и у 76-летней артистки не было ни морщинки.

Некоторые вещи были забавными, например, как один из отдыхающих на рижском балтийском пляже ее попросил спеть, причем чуть ли не со словами «эй ты». И ведь спела…

Вы видели, чтобы Пугачева так в России гуляла — как простой человек? И что можно было так попросить спеть? Помнится, последний раз она в России когда была, с ноги открывала дверь Rolls-Royce и ходила в кольце охраны.

По сути, все интервью — это такая попытка прощупать почву, вот только для чего? Чтобы вернуться или чтобы остаться навсегда за границей?

Зачем-то унизила Киркорова. Заявила, что жила с ним из жалости к его маме, которой обещала на смертном одре заботиться о сыне. А как же свадьба, а венчание в Иерусалиме? Все ложь и бутафория? И ведь с Аллой Борисовной все время так, не угадаешь — где она врет, где играет, а где искренняя. Взять хотя бы вот эту восторженность Джохаром Дудаевым.

«Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, красивый человек. А жена какая… . Мне стыдно привет передать, Алла Федоровна. Я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — прокомментировала Пугачева.

Все таки вряд ли Пугачева рассчитывает после этих слов вернуться в Россию, либо рассчитывает, что ее зритель глупый и ничего не помнит.

Как Дудаев разваливал Федерацию, как хотел на Кавказе сделать, по сути, исламское государство, как при нем резали русских, как он воевал с русскими, как потом раздавал ордена тем, кто устраивал теракты против русских, тому же Шамилю Басаеву за Буденновск, где погибло под 150 заложников. Это приличный человек? Она искренне сожалеет о ликвидации такого человека? Или это очередное лицемерие — чтобы получить какие-то преференции там, где она сейчас живёт. Ведь в Прибалтике аллеи называют именем террориста. А еще на Украине — там больше всего улиц с такими именами.

Пугачева сама сказала «моя родина там, где моя семья». Ее семья — частично в США, частично в Израиле. Частично на Кипре. Народная артистка СССР превратилась в инородную артистку. Вот это трехчасовое интервью показало точно.

* — признаны в РФ иноагентами