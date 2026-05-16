Кота со стрелой в черепе спасли волонтеры в Дагестане

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 14 0

Животное сейчас самостоятельно ходит в туалет и питается.

Котенок со стрелой в голове в Дагестане — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дагестанские волонтеры спасли котенка, у которого в черепе оказалась стрела от арбалета. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Раненое животное нашли в Хасавюрте. При этом причины попадания предмета в голову неясны. Неравнодушные граждане собрали необходимую для лечения денежную для лечения сумму, после чего пострадавшего малыша доставили в одну из ветеринарных клиник Ростова-на-Дону.

Кроме того, чтобы избежать дополнительных повреждений во время перевозки волонтеры самостоятельно обрезали края стрелы. По словам волонтеров, кот уже самостоятельно ест и пьет, а также ходит в туалет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в деревне Курегово в Удмуртии кот спас свою хозяйку от гибели, разбудив ее во время ночного пожара, который вспыхнул в хозяйственной постройке, которая находилась рядом с домом. Женщина в этот момент спала, однако питомец укусами пробудил ее. Прибывшие к месту происшествия спасатели потушили огонь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:47
Кота со стрелой в черепе спасли волонтеры в Дагестане
1:31
Сезон укусов: в Подмосковье змеи покусали ребенка и пенсионерку
1:13
Тела трех рабочих нашли после пожара на станции в Башкирии
1:00
«Ты вообще думаешь?» — муж устроил жене скандал из-за правды о покупке дома
0:46
Девушка родила ребенка в подмосковной электричке
0:30
Путин упростил жителям Приднестровья выдачу паспортов РФ

Сейчас читают

Внук Молчанова не смог сдержать слез на прощании с дедушкой
Землю накрыла магнитная буря из-за дыры на Солнце
Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео