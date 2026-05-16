Верховный суд предложил смягчить наказание за покупку и хранение наркотиков

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении срока лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размере. С пояснительной запиской соответствующего документа можно ознакомиться на портале думской Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Предлагается снизить верхний порог наказания на пять лет в обеих категориях.

В данный момент покупка крупной партии запрещенных веществ влечет заключение сроком от трех до десяти лет, особо крупной — от десяти до 15 лет. Авторы законопроекта считают, что верхний порог действующих мер нужно ограничить пятью и десятью годами соответственно. В качестве аргумента приводится статистика последних 20 лет судебной практики — санкции в этот период лишь ужесточались, но на самом деле нуждались в пересмотре.

«Проведенный Верховным Судом РФ анализ судебной практики позволяет сделать вывод об объективной необходимости более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что покупка запрещенных веществ без цели дальнейшей продажи — это правонарушение, которое часто совершают люди, которым необходимо лечение от наркозависимости. Именно болезнь побуждает их идти на преступление. Но если дать осужденному возможность исцелиться, есть шанс на возвращение в здоровый социум и эффективную профилактику повторных инцидентов.

Подчеркивается также, что цель законопроекта — не «кардинальная либерализация», а снижение «избыточной репрессии» в отношении ограниченного числа вовлеченных в оборот наркотиков молодых людей и больных наркоманией. Таким образом, полагают в Верховном суде, удастся укрепить государственную антинаркотическую политику и «разрешить имеющиеся проблемы правоприменения».

