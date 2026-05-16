Верховный суд предложил смягчить наказание за покупку и хранение наркотиков

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

В законопроекте прослеживается сочувствие к наркозависимым, которых именно болезнь вынуждает идти на преступление.

ВРФ предлагают смягчить наказание за покупку наркотиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении срока лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размере. С пояснительной запиской соответствующего документа можно ознакомиться на портале думской Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Предлагается снизить верхний порог наказания на пять лет в обеих категориях.

В данный момент покупка крупной партии запрещенных веществ влечет заключение сроком от трех до десяти лет, особо крупной — от десяти до 15 лет. Авторы законопроекта считают, что верхний порог действующих мер нужно ограничить пятью и десятью годами соответственно. В качестве аргумента приводится статистика последних 20 лет судебной практики — санкции в этот период лишь ужесточались, но на самом деле нуждались в пересмотре.

«Проведенный Верховным Судом РФ анализ судебной практики позволяет сделать вывод об объективной необходимости более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что покупка запрещенных веществ без цели дальнейшей продажи — это правонарушение, которое часто совершают люди, которым необходимо лечение от наркозависимости. Именно болезнь побуждает их идти на преступление. Но если дать осужденному возможность исцелиться, есть шанс на возвращение в здоровый социум и эффективную профилактику повторных инцидентов.

Подчеркивается также, что цель законопроекта — не «кардинальная либерализация», а снижение «избыточной репрессии» в отношении ограниченного числа вовлеченных в оборот наркотиков молодых людей и больных наркоманией. Таким образом, полагают в Верховном суде, удастся укрепить государственную антинаркотическую политику и «разрешить имеющиеся проблемы правоприменения».

Ранее партия «Единая Россия» выступила против чрезмерной цензуры в литературе, кино и музыке. Авторы инициативы считают необходимым избавление российской культуры от излишних и откровенно неразумных запретов, связанных с распространением контента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:14
Трамп заявил, что США не хотят воевать с Китаем из-за Тайваня
3:00
Целебная горечь: найден напиток для здоровья почек
2:47
С больничной койки на паркет: Лерчек заявилась на турнир по танго
2:33
Где в России пьют меньше всего: самые трезвые регионы
2:00
Верховный суд предложил смягчить наказание за покупку и хранение наркотиков
1:47
Кота со стрелой в черепе спасли волонтеры в Дагестане

Сейчас читают

Внук Молчанова не смог сдержать слез на прощании с дедушкой
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Землю накрыла магнитная буря из-за дыры на Солнце
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео