Глава «Роскосмоса»: спутник системы ГЛОНАСС запущен с космодрома Плесецк

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

За последние два дня состоялось два космических старта.

Что известно о запуске спутника с космодрома Плесецк

Фото: © РИА Новости

Спутник российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) успешно запустили с космодрома Плесецк. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в беседе с ТАСС.

По его словам, грузовой корабль для обеспечения Международной космической станции (МКС) всем необходимым вывели за день до этого.

«Ночью был запущен навигационный спутник ГЛОНАСС», — дополнил Баканов.

До этого, 13 сентября, президент России Владимир Путин приехал с рабочим визитом в новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве. Во время посещения НКЦ российский лидер заявил, что возможности центра и информационной инфраструктуры столицы необходимо использовать на полную мощность. Путин отмечал, что такой подход позволит РФ оставаться в числе лидеров в освоении и изучении космоса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с Плесецка. В госкорпорации «Роскосмос» отметили, что ракета-носитель была запущена с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны РФ и с учебно-исследовательским космическим аппаратом «Можаец-6».


