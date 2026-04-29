Собрались на шашлыки? Вот что обязательно нужно взять с собой на природу

С собой на шашлыки нужно брать лекарства и теплую одежду на случай непогоды

Майские праздники для многих — это первый выезд на природу после долгой зимы. Кто-то едет на дачу, кто-то собирается на шашлыки, а кто-то — в лес, к реке или на пикник в парке.

Именно на таких спонтанных выездах чаще всего и выясняется, что забыли воду, средство от клещей, аптечку или обычный нож. Чтобы отдых не превратился в череду мелких проблем, лучше собрать все заранее.

О том, что действительно стоит взять с собой на природу — в материале 5-tv.ru.

Базовый набор

Первое, о чем обычно думают перед пикником, — еда. Но брать важно не только мясо для шашлыка или готовые закуски. На природе быстро становится понятно, насколько важны мелочи, о которых дома не думаешь.

Прежде всего нужна питьевая вода — и не только для того, чтобы пить. Она пригодится, чтобы мыть руки, овощи, посуду или что-то быстро сполоснуть.

Специалисты по безопасности пищевых продуктов советуют всегда брать воды с запасом, особенно если поблизости нет гарантированного доступа к чистому источнику.

Еду лучше продумывать так, чтобы часть можно было съесть без приготовления. Бутерброды, овощи, фрукты, орехи, сыр — это не только перекус, но и страховка, если мангал разжечь сразу не получится.

Если берете продукты, которые быстро портятся, важно использовать сумку-холодильник или хотя бы аккумуляторы холода. Это особенно актуально для мяса, молочных продуктов и готовых салатов.

Из бытовых вещей часто забывают одноразовую или походную посуду, нож, открывашку, разделочную доску, влажные салфетки, бумажные полотенца и мусорные пакеты. Последнее вообще обязательный пункт: после отдыха место должно остаться чистым.

Для комфорта стоит взять плед или складные стулья, а если планируете долго сидеть — что-то от солнца или дождя, например тент. Погода в мае переменчива, и это надо учитывать.

Одежда и защита от погоды

Май обманчив. Днем может быть почти лето, а вечером резко похолодать. Поэтому одежду лучше собирать слоями.

Даже если кажется, что тепло, стоит взять легкую куртку, толстовку или ветровку. Если выезд за город надолго, пригодится запасная футболка и носки — это кажется мелочью, пока кто-то не промокнет или не замерзнет.

Отдельный пункт — головной убор. Солнце весной уже активное, и перегреться на открытом месте проще, чем кажется.

Если едете в лес, на берег или в высокую траву, лучше надевать закрытую одежду и обувь. Это снижает риск укусов насекомых и контакта с клещами. Роспотребнадзор традиционно напоминает, что весной активность клещей растет, а защита — это не только репелленты, но и правильная одежда.

На случай дождя полезно иметь простой дождевик. Он занимает мало места, но может спасти отдых.

Безопасность: аптечка и репелленты

На природе даже мелкая неприятность становится проблемой, если под рукой ничего нет. Поэтому аптечка — не формальность.

Минимум, который стоит взять: пластыри, антисептик, бинт, обезболивающее, средство от аллергии, препараты, которые вы принимаете постоянно. Если едете с детьми — набор стоит расширить.

Очень важный пункт на майские — защита от клещей и комаров. Репеллент лучше брать заранее, а не надеяться купить по дороге. Если идете в лес, после прогулки желательно осматривать одежду и тело — это стандартная рекомендация эпидемиологов.

Из того, что часто забывают, но потом жалеют: фонарик, пауэрбанк, спички или зажигалка в герметичной упаковке, небольшой мультитул или нож.

Если планируете разводить огонь, заранее проверьте, нет ли ограничений на костры в регионе. В пожароопасный сезон правила могут меняться.

Для шашлыка и костра

Если майские для вас — это мангал, список вещей расширяется. Кроме мяса и маринада, нужны уголь или дрова, розжиг (если разрешен), шампуры или решетка, щипцы, нож, соль, специи. Многие забывают самую банальную вещь — спички.

Полезно взять запас простой еды, которая не требует огня. Если с мангалом что-то не получится, никто не останется голодным.

Если используете мангал, важно не ставить его рядом с сухой травой и всегда иметь воду или песок, чтобы потушить угли. Это уже не бытовая мелочь, а вопрос безопасности.

Что взять, если отдых с детьми

Если на природу едут дети, список автоматически становится больше. Нужны вода с запасом, перекусы, сменная одежда, влажные салфетки, защита от солнца, средство от укусов. Часто стоит взять плед, игры, мяч или что-то, чем ребенка можно занять.

Для маленьких детей важно предусмотреть место, где можно спокойно посидеть в тени. И, конечно, с детьми особенно важна аптечка.

