Хуже, чем другие: Лекорню вступил в должность премьера с самым низким рейтингом

Новый премьер-министр Франции Лекорню не пользуется популярностью общественности

Назначение на должность нового премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню началось с наименьшим рейтингом среди предшественников. Об этом написало издание La Tribune Dimanche, ссылаясь на опрос Ipsos BVA.

По данным исследования, только 16% опрошенных оценили назначение положительно. При этом еще 40% респондентов не поддержали это событие. Уточнялось, что предшественник Лекорню, Франсуа Байру, собрал 20% одобрения во время своего вступления в должность.

«Среди опрошенных 60% считают, что новый премьер-министр и его правительство не достигнут компромисса с оппозиционными партиями для принятия бюджета», — подчеркнули в материале.

В издании также указали, что внутреннее напряжение во власти усиливает самый низкий уровень популярности за весь срок у президента Франции Эммануэля Макрона. Так, только 17% опрошенных поддержали его правление, а 79% высказались отрицательно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французы недовольны назначением Лекорню премьер-министром страны.

