Хуже, чем другие: Лекорню вступил в должность премьера с самым низким рейтингом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Только 16% опрошенных оценили назначение положительно.

Как во Франции относятся к новому премьеру Лекорню

Фото: www.globallookpress.com/Michtof

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новый премьер-министр Франции Лекорню не пользуется популярностью общественности

Назначение на должность нового премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню началось с наименьшим рейтингом среди предшественников. Об этом написало издание La Tribune Dimanche, ссылаясь на опрос Ipsos BVA.

По данным исследования, только 16% опрошенных оценили назначение положительно. При этом еще 40% респондентов не поддержали это событие. Уточнялось, что предшественник Лекорню, Франсуа Байру, собрал 20% одобрения во время своего вступления в должность.

«Среди опрошенных 60% считают, что новый премьер-министр и его правительство не достигнут компромисса с оппозиционными партиями для принятия бюджета», — подчеркнули в материале.

В издании также указали, что внутреннее напряжение во власти усиливает самый низкий уровень популярности за весь срок у президента Франции Эммануэля Макрона. Так, только 17% опрошенных поддержали его правление, а 79% высказались отрицательно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французы недовольны назначением Лекорню премьер-министром страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:53
Камчатка без паники: выборы продолжаются несмотря на подземные толчки
4:31
Осень не спешит: синоптики рассказали о погоде в Москве 14 сентября
4:10
Квартира в заложниках у аферистов: новая схема обмана захлестнула регионы России
4:00
Революция зумеров: протесты из-за закона о соцсетях привели к отставке правительства в Непале
3:50
Хуже, чем другие: Лекорню вступил в должность премьера с самым низким рейтингом
3:31
В Лондоне во время протестов против мигрантов ранения получили 26 полицейских

Сейчас читают

«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео