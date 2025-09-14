Письмо Фрэнка Синатры о похищении его сына выставлено на аукцион за $30 тысяч

|
Мария Гоманюк
В послании фигурирует ответ музыканта на просьбу простить причастных к случившемуся.

Что написано в послании Синатры о похищении его сына

Фото: www.globallookpress.com/g49

Письмо, написанное американским певцом и актером Фрэнком Синатрой в 1964 году тюремному капеллану Роджеру Шмиту, где отбывал срок один из похитителей его сына Фрэнка-младшего, было выставлено на аукцион. Об этом стало известно из публикации газеты New York Post (NYT).

В источнике отметили, что аукцион Bonhams Unplugged & Unforgettable Music Auction пройдет во вторник, 16 сентября. Размер письма — шесть страниц. Начальная стоимость лота — 30 тысяч долларов.

Уточнялось, что в письме фигурирует ответ Синатры на просьбу священнослужителя простить причастных к похищению — Барри Кинана и Джо Амслера, решившихся на такой шаг для получения выкупа в 240 тысяч долларов. Тогда адвокаты похитителей уверяли, что Фрэнк-младший инсценировал свое похищение, стремясь к популярности.

«Их поведение, позволившее это утверждение о „мистификации“, было, на мой взгляд, еще одним преступлением против общества», — привела газета NYT содержание ответа.

Синатра уточнял, что произошедшее «нависло над головой» его наследника и негативно отразится на его жизни и карьере. В издании отмечали, что действительный обладатель лота был сыном содержащегося в той же тюрьме, что и Кинан, заключенного, которому эти бумаги подарил отец Роджер.

