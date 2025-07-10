Самая дорогая в мире сумка: первую Birkin продали на онлайн-аукционе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Первая Birkin была продана на аукционе и стала самой дорогой сумкой в мире

Самая дорогая в мире сумка: первую Birkin продали на онлайн-аукционе

Фото: Reuters/Tom Nicholson

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Музой для создания аксессуара стала актриса Джейн Биркин.

Первая сумка Birkin стала самым дорогим аксессуаром в мире, проданном на аукционе. Она ушла с молотка на онлайн-торгах. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's в социальной сети Х (бывший Twitter).

Сумку продали за десять минут за более чем десять миллионов долларов (на нынешний курс, это составляет 779 000 000 рублей). Она была создана французским домом моды Hermes специально для англо-французской актрисы и певицы Джейн Биркин. Аксессуар выпустили в 1984 году.

Купить сумку Birkin в принципе не так просто. В бутики бренда их поставляют ограниченное количество. Постоянные покупатели модного дома могут записаться в лист ожидания на пошив такой сумки.

Джейн Биркин, ставшая музой Hermes, была мировой иконой стиля. В ее портфолио числятся 80 фильмов и 20 музыкальных альбомов. 16 июля будет годовщина смерти артистки — Биркин умерла два года назад в возрасте 76 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что носят на сумках участницы группы «Фабрика». Певицы обошли стороной трендовых лабубу.

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