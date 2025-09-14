Трамп попросил выделить $58 миллионов для защиты чиновников после гибели Кирка

Администрация президента США Дональда Трампа направила просьбу в Конгресс страны о выделении дополнительного финансирования для поддержания безопасности чиновников в размере 58 миллионов долларов после убийства политического активиста Чарли Кирка. Об этом написало агентство Bloomberg, сославшись на представителя Белого дома.

Как уточнили в источнике, такая сумма покроет расходы на обеспечение безопасности и законодателей в случае, если это будет необходимо. Это предложение о поправке во временный законопроект рассмотрят до 30 сентября.

Чарли Кирк скончался 10 сентября, после того как во время выступления в Университете долины Юты его смертельно ранили выстрелом в шею. Трамп призвал приговорить убийцу Кирка к смертной казни, которая легальна в этом штате. Подозреваемого в убийстве Кирка — 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона задержали.

Позднее, 13 сентября, вдова Кирка Эрика заявила, что ее мужа убили из-за его патриотической позиции, проповедования веры и милосердной любви. К тому же она отметила, что приложит все усилия, чтобы превратить созданную Кирком организацию Turning Point USA в «величайшую в стране».

Ранее, писал 5-tv.ru, в США раскрыли детали личной жизни предполагаемого убийцы Чарли Кирка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.