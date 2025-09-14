Камчатка без паники: выборы продолжаются несмотря на подземные толчки

Землетрясение не остановило голосование во время выборов на Камчатке

Ход голосования не смогло поколебать даже землетрясение сегодня на Камчатке. Вот эти кадры.

Один из избирательных участков начинает заметно трясти. Люди без паники спокойно и организованно переходят в безопасные места, а потом возвращаются к работе. Ну, жители полуострова привычные к подобному, чего им паниковать. Тем более что это были афтершоки после июльского землетрясения. Тогда, кстати, тоже паники не было.

По данным сейсмологов, на этот раз магнитуда колебалась от шести до семи. Эпицентр находился в Тихом океане на расстоянии более чем 100 километров от Петропавловска-Камчатского. В городе ощущались сначала слабые толчки, затем резкий всплеск. Как описывают жители, будто легкая морская качка внезапно перешла в сильную встряску. Повреждений или пострадавших нет.

