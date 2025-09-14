«Если я не буду пить, то сойду с ума»: как певица Слава переживает развод

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 53 0

Артистка была в браке с бизнесменом Анатолием Данилицким почти двадцать лет.

Певица Слава переживает развод — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Певица Слава пытается заглушить боль от развода алкоголем

Певица Слава переживает развод с помощью алкоголя. Об этом она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистка была в браке с бизнесменом Анатолием Данилицким почти двадцать лет. Несмотря на то, что певица уже несколько раз публично заявляла о расставании с мужем, им каждый раз удавалось помириться.

Однако в этот раз все более чем серьезно. Слава приняла окончательное решение расстаться с Данилицким. Теперь певица намерена жить для себя: уделять время творчеству, отдыху и близким.

По словам артистки, главной причиной расставания стала постоянная ложь и измены со стороны Анатолия.

«Я закончила эти отношения с Анатолием. Меня обманывали очень долгие годы. Я не сразу поняла, где ложь, лет 15 я не понимала», — заявила артистка в программе «Ты не поверишь!».

При этом Слава заявила, что она далеко не святая, а ее образ жизни трудно назвать идеальным. Она часто ходит в ночной клуб и заливает стресс алкоголем.

«Если я не буду пить в каком-то клубе или плакать в интернете, то не будет выплеска вот этим плохим эмоциям, и тогда я сойду с ума, и меня будете видеть в психиатрической больнице», — добавила артистка.

Помимо этого, певица завела себе двух собак, Жужу и Чучу, которые стали ее антидепрессантом.

Также Слава открыто заявила о том, что у нее есть молодой любовник, с которым у них страстные отношения.

