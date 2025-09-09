Жестокая месть за измены? Певица Слава устроила публичный разнос бывшему

Певица Слава обозначила критерии мужчины мечты после расставания с Данилицким

Певица Слава сделала шокирующее заявление. В чем артистка обвинила Анатолия Данилицкого? Действительно ли на этот раз пара окончательно рассталась? Какого мужчину теперь ищет Слава? И кто помогает ей справиться с личными переживаниями? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вы спросите: как же Анатолий? Анатолий не пропадет. У нас парень активный, девчонки его любят, девчонок у него много. Мне кажется, и семей у него много, помимо меня», — говорит знаменитость.

Слава поставила жирную точку в своих отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. Они прожили вместе более 20 лет. За это время неоднократно расходились, но после ссор всегда были страстные примирения.

«Ты мне родной, близкий человек. Ты отец моего ребенка, ты мне сделал много всего хорошего. У нас было очень много всего хорошего. Это были самые веселые времена», — делится артистка.

В январе в СМИ появилась информация, что Слава в очередной раз ушла от возлюбленного. Позже это случайно подтвердил коллега звезды, шансонье Евгений Кемеровский.

«Она сейчас развелась, ищет мужчину солидного», — заявил он тогда.

«Откуда ты знаешь? Я и не выходила замуж. Как была свободной, так и осталась», — отреагировала артистка.

«Подожди, развелась и разбежалась с бывшим. Ждем будущего. Я же об этом хотел сказать», — отметил Кемеровский в январе 2025 года.

Однако тогда мало кто поверил в серьезность намерений артистки. И действительно, уже спустя несколько месяцев Слава выложила совместное видео с Анатолием и подписала, что никто никуда не уходит.

«Отношения певицы Славы и Анатолия похожи на сериал „Санта-Барбара“. Их постоянные ссоры, примирения… Эти итальянские страсти всегда необходимы певице, потому что она творческая личность. Слава без этого просто не может жить. Я думаю, что она получает от этого удовольствие», — предполагает светский журналист Роман Миров.

А в июле артистка хвасталась перед подписчиками шикарным кольцом, которое ей подарил возлюбленный. По подсчетам экспертов, украшение с изумрудом обошлось Анатолию в 17 миллионов рублей.

После этого друзья и поклонники звезды подумали, что у пары точно все наладилось. Но, как теперь выяснилось, ошиблись.

Недавно Слава записала видео, где призналась: она долго пыталась поддерживать иллюзию счастливой семьи, но в конце концов устала.

«Ты выпивал в барах с прекрасными молодыми девушками. Да, может, у тебя нет второй семьи, но я-то знаю правду. Если тебе так, ты мне говоришь: „Убери эту чушь, а то люди читают“. Я врать на людях больше точно не буду, потому что я публичный человек», — рассказывает Слава.

По словам артистки, мужчина даже не пытался проявить о ней заботу. Ему как будто было все равно.

«Ты знаешь, чего я ждала все эти годы, Толь? Что ты мне скажешь: милая, нельзя же так работать, остановись, ты же не бережешь себя. Я же вижу, как тебе плохо, как тебе тяжело. Но ты ничего такого не сказал», — делится знаменитость.

«По словам певицы Славы, они перестали относиться друг к другу с этим трепетом, который был два десятилетия назад. Все это прошло, и начались измены», — уточняет журналист Миров.

В попытках снять стресс от душевных страданий Слава отправлялась на очередную вечеринку. Без Анатолия, но с друзьями.

«Я тоже не святая. Я тоже, извините, все знают, в каком клубе я тусуюсь и как снимаю свою боль в основном. Тоже от определенных отношений несправедливых. Танцами ночными, понятно в каком месте. Поэтому я не вру, я говорю все честно», — подчеркивает звезда.

Артистка делится: в какой-то момент она поняла, что больше так не может. И отношения, которые разрушают ее изнутри, пора заканчивать, чтобы начать новую счастливую жизнь.

«Я, пожалуй, приведу себя в порядок и буду заниматься своим любимым делом — работой. Только уже немножко поменьше. Буду путешествовать. Если найдется порядочный и хороший человек, который прям за меня зацепится, будет меня обожать, боготворить, я с удовольствием познакомлюсь с ним», — говорит певица.

Слава уже обозначила критерии мужчины мечты. На своей странице в соцсети исполнительница написала: он должен быть симпатичным, нежным, богатым и щедрым, а также полностью обеспечивать возлюбленную и разделять ее страсть к путешествиям.

«Если вы увидите меня в ресторане с каким-нибудь прекрасным человеком, молодым, немолодым, неважно каким, может быть, даже не прекрасным, каким-то брутальным, ужасным, знайте, что я девушка свободная, никого не предаю», — подчеркивает Слава.

Но пока новый ухажер не появился, артистка проводит время с дочкой и внуком, а еще с новыми членами семьи. Месяц назад певица завела собачку породы мальтипу, а недавно купила еще одну. Теперь они везде сопровождают хозяйку.

«А пока я собачке семья. И вы, конечно, мои самые главные, любимые. Все у нас будет хорошо, девочки. Пошли все плохие дядьки, а хорошие — welcome (добро пожаловать. — Прим. ред.)», — говорит исполнительница.

Слава уверена: ни в коем случае нельзя терять веру в любовь. И точно знает, что обязательно встретит свою вторую половинку, человека, который будет о ней заботиться. Того, кто точно не заставит ее страдать.