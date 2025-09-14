Многоженец Сухов стал подозреваемым по делу о развратных действиях в отношении своей дочери

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Девятнадцатилетняя девушка обвинила его в домогательствах.

Многоженец Сухов получил статус подозреваемого — подробности

Фото: ВКонтакте/Иван Сухов/id191629727

Сухов стал подозреваемым по делу о развратных действиях в отношении своей дочери

Многоженцу Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях. Об этом сообщил его адвокат, Александр Почуев, в разговоре с РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что дело возбуждено на основании признаний, которые были озвучены его дочерью в эфире одного из федеральных телеканалов. Девушка обвинила отца в домогательствах.

Также адвокат Почуев сообщил, что многоженец Сухов дал показания по делу в Следственном комитете.

«Он дал развернутые показания, подтверждающие его невиновность и оговор со стороны дочери под воздействием представителей ток-шоу», — написал Почуев в своем Telegram-канале.

Адвокат запросил очную ставку с его дочерью. В случае одобрения это станет их первой встречей после того, как дочь публично обвинила отца.

Сторона защиты также настаивает на проведении экспертизы биоматериалов дочери — крови и волос — на наличие следов наркотических и психоактивных веществ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что многоженец Иван Сухов, которого дочь обвинила в домогательствах, собирал на девушку компромат.

