«Собрал компромат на свою же дочь»: адвокат о скандале с многоженцем Суховым

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 39 0

Защита будет просить суд назначить психолого-психиатрическую экспертизу не только Анне Суховой, но и ее отцу.

Адвокат раскрыла новые детали скандала с Иваном Суховым

Фото: youtube

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Вербицкая: многоженец Сухов собрал компромат на свою же дочь

Многоженец Иван Сухов, которого дочь обвинила в домогательствах, собирал на девушку компромат, сообщила в беседе с 5-tv.ru адвокат девушки Юлия Вербицкая.

По словам адвоката, несмотря на все заявления защиты Сухова о невиновности и непричастности к делу, показания его 19-летней дочери Анны находят подтверждение.

«Все на данный момент сводится к тому, что показания Анны подтверждаются и соответствуют действительности, а вот сам «отец года» готовил и собирал на свою же дочь некий «компромат», — заявила Вербицкая.

Вербицкая добавила, что защита будет просить суд назначить психолого-психиатрическую экспертизу не только Анне Суховой, но и ее отцу. Адвокат допустила, что публичная пропаганда Суховым противоестественного сожительства с несколькими женщинами может указывать на его психические отклонения и представлять опасность для общества.

И это не исключено, ведь автор громких фраз вроде «Зачем заниматься сексом, если не рожать детей», «Если ты не хочешь рожать — не проблема, найду других жен» «Я маленький президентик в своей стране. У нас есть иерархия. Как я сказал, так и будет. Вся ответственность на мне» вызвал активные споры в обществе.

Напомним, что скандал развернулся после того, как в эфире федерального телеканала 19-летняя дочь Сухова Анна призналась, что с 14 лет подвергалась домогательствам со стороны отца. Она призналась, что папа давал ей «уроки будущей жены». Первый раз это случилось во время совместного отпуска, когда Анне было 14 лет.

Следственный комитет Владимирской области возбудил в отношении Сухова уголовное дело. Адвокат Ивана, Александр Почуев, уверен, что происходящее не связано с фактами, а является результатом давления и телевизионной кампании.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в США мужчина изнасиловал семилетнюю девочку и бросил в реку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:33
Наведем чистоту: акция «Особенности национальной уборки» прошла во Владивостоке
18:24
Школьник в Китае попал в больницу из-за «домашки»
18:08
Грузинские спецслужбы перехватили авто с взрывчаткой из Украины
17:52
«Собрал компромат на свою же дочь»: адвокат о скандале с многоженцем Суховым
17:34
Мужчина, переводивший деньги ВСУ, задержан в Подмосковье
17:18
Невестка понравилась свекрови? Мама Воробьева отреагировала на брак сына

Сейчас читают

Центробанк снизил ключевую ставку
Знания с риском для жизни: в горном селе Дагестана дети учатся в аварийной школе
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео