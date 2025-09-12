«Собрал компромат на свою же дочь»: адвокат о скандале с многоженцем Суховым

Адвокат Вербицкая: многоженец Сухов собрал компромат на свою же дочь

Многоженец Иван Сухов, которого дочь обвинила в домогательствах, собирал на девушку компромат, сообщила в беседе с 5-tv.ru адвокат девушки Юлия Вербицкая.

По словам адвоката, несмотря на все заявления защиты Сухова о невиновности и непричастности к делу, показания его 19-летней дочери Анны находят подтверждение.

«Все на данный момент сводится к тому, что показания Анны подтверждаются и соответствуют действительности, а вот сам «отец года» готовил и собирал на свою же дочь некий «компромат», — заявила Вербицкая.

Вербицкая добавила, что защита будет просить суд назначить психолого-психиатрическую экспертизу не только Анне Суховой, но и ее отцу. Адвокат допустила, что публичная пропаганда Суховым противоестественного сожительства с несколькими женщинами может указывать на его психические отклонения и представлять опасность для общества.

И это не исключено, ведь автор громких фраз вроде «Зачем заниматься сексом, если не рожать детей», «Если ты не хочешь рожать — не проблема, найду других жен» «Я маленький президентик в своей стране. У нас есть иерархия. Как я сказал, так и будет. Вся ответственность на мне» вызвал активные споры в обществе.

Напомним, что скандал развернулся после того, как в эфире федерального телеканала 19-летняя дочь Сухова Анна призналась, что с 14 лет подвергалась домогательствам со стороны отца. Она призналась, что папа давал ей «уроки будущей жены». Первый раз это случилось во время совместного отпуска, когда Анне было 14 лет.

Следственный комитет Владимирской области возбудил в отношении Сухова уголовное дело. Адвокат Ивана, Александр Почуев, уверен, что происходящее не связано с фактами, а является результатом давления и телевизионной кампании.

