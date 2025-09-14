Умер продюсер «Звездных войн» Дэвид Вайцнер

Голливудский продюсер «Звездных войн» и «Чужого» Дэвид Вайцнер скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Уточняется, что Вайцнер умер в своем доме в Калабасе штата Калифорния.

Во время своей карьеры он занимался продвижением таких фильмов, как «Звездные войны», «Инопланетянин» и «Это — Spinal Tap!».

Вайцнер начал свою карьеру в индустрии развлечений в компании Grey Advertising на Манхэттене, где он дослужился до вице-президента и генерального менеджера развлекательного подразделения и работал с Warner Bros. и ABC Pictures.

В 1969 году он выступил в роли создателя фильма «Киноделы», и благодаря его продвижению, лента была награждена «Оскаром» в последующем году.

В 1976 году он переехал в Лос-Анджелес и стал вице-президентом по международному маркетингу в 20th Century Fox, где помогал продвигать кампании блокбастеров, включая «Звездные войны» (1977), «Чужой» (1979) и «Отрыв» (1979).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер звезда сериала «Тайны следствия» Дмитрий Лагачев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.