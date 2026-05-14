Лавров прибыл на совещание министров иностранных дел стран БРИКС

Эфирная новость 27 0

Встреча проходит в Индии и приурочена к 20-летию организации.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице Индии сейчас проходит заседание министров иностранных дел стран БРИКС. Их принимает один из крупнейших конференц-центров страны. В 2023 году там состоялся саммит «Большой двадцатки». В Нью-Дели работает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

У комплекса «Бхарат Мандапам», или Индийский павильон, целая вереница кортежей. Вот Сергей Лавров прибывает на совещание глав МИД государств БРИКС. Такое взаимодействие особенно важно в условиях глобальной нестабильности.

Главы МИД уже сделали совместную фотографию и перешли к основной повестке. На сегодня запланированы две сессии. Обсудят глобальные и региональные проблемы. А еще будут говорить о сотрудничестве, инновациях и сбалансированном развитии. Это мероприятие приурочили к 20-летию БРИКС, его отметят в этом году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT India объяснил, зачем США хотят восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, Вашингтон намерен выкупить у европейских компаний их долю в газопроводах в десять раз дешевле, чтобы затем контролировать поставки и цены на газ в Европу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:29
Планета закипает: человечеству грозит серьезное климатическое испытание
15:21
Фотографий не найти: почему королева Елизавета II скрывала свои беременности
15:15
Кастрированный супругой мужчина потребовал компенсацию за публикацию фото
15:09
За счет налогов: в США приговоренные к смертной казни смотрят порно в тюрьме
15:01
Сделанный ради развлечения ДНК-тест раскрыл семейную тайну 75-летней давности
15:00
Скрывали страшную травму: почему оставшаяся без пальца девочка не сразу попала к врачам

Сейчас читают

«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Названы дата и место прощания с телеведущим Владимиром Молчановым
Умерла вдова Андрея Вознесенского писатель Зоя Богуславская
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео