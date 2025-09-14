Умер звезда сериала «Тайны следствия» Дмитрий Лагачев

Стало известно о смерти известного актера театра и кино Дмитрия Лагачева. Его сердце остановилось в субботу, 13 сентября 2025 года. Об этом сообщила актриса петербургского Театра «Мастерская» Кристина Шаманиди-Бойцова.

«13 сентября 2025 года ушел из жизни заслуженный артист РФ Лагачев Дмитрий Анатольевич. Не подобрать никаких слов… Страшная невосполнимая потеря! Один из светлейших людей в моей жизни… В каждом его слове, жесте, взгляде — все было наполнено любовью и добром… Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист, и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь!» — отметила Кристина.

Актриса поблагодарила Бога за то, что в ее жизни был Лагачев.

«Я безмерно любила и уважала Вас! Всего 56 лет… Вы всегда были источником неиссякаемой энергии, жизнелюбия и радости… Еще в понедельник мы обнимались, смеялись и строили планы на будущее… Невозможно осознать…» — написала Шаманиди-Бойцова на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Дмитрий Лагачев родился 28 ноября 1968 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и начал работать в труппе Театра юного зрителя имени А. А. Брянцева, где сыграл более 40 ролей. С 2013 года он был доцентом кафедры режиссуры и актерского искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Дебют на экране состоялся в 1997 году. Лагачев сыграл в сериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы», фильмах «Мечта», «Гарпастум» и других. Он также проявил себя как мастер дубляжа — зрители запомнили его голос ослика Иа-Иа в русских версиях мультфильмов о Винни-Пухе. В 2005 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Накануне умерла советская актриса Тамара Уржумова.

