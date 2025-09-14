Навроцкий подписал разрешение на присутствие в Польше дополнительных сил НАТО

Отмечается, что постановление президента является секретным.

В Польше будут развернуты дополнительные силы НАТО

Фото: JAKUB KARCZMARCZYK/EPA/ТАСС

На территории Польши будут размещены дополнительные войска стран НАТО. Соответствующее постановление подписал президент республики Кароль Навроцкий. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности Польши.

«Кароль Навроцкий подписал решение о предоставлении согласия на пребывание на территории Республики Польша иностранных войск государств — участников Организации Североатлантического договора», — уточняется в заявлении.

Дополнительные войска рассматриваются как подкрепление польской стороне в рамках операции «Восточный страж».

Уточняется, что постановление президента является секретным.

Поводом для объявления операции стало проникновение в воздушное пространство Польши якобы российских беспилотников утром 10 сентября. Отмечается, что альянс задействует войска Дании, Франции, Германии, Великобритании и других стран.

В то же время с 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии проходят учения «Запад-2025», направленные на отработку действий по обеспечению военной безопасности. Ранее сообщалось о том, что часть маневров была перенесена вглубь территории Белоруссии с целью снижения напряженности у западных границ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в связи с началом российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025» Польша закрыла границу с восточным соседом.

