Российская гимнастка Мельникова завоевала золото на турнире в Париже

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021 года, российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в финале на бревне в рамках международного старта турнира FIG World Challenge Cup. Мероприятие состоялось впервые с 2021 года и прошло в Париже.

Известно, что российская спортсменка заработала 13,500 баллов, что соответствует 5,6 очкам. Тем самым она обошла гимнастку из Швейцарии Лену Биккель, которая набрала 13,466 баллов и заняла второе место. Бронза же досталась француженке Морган Осиссек‑Реймер. Она получила 12,800 баллов.

Однако в финале вольных упражнений первое место заняла спортсменка из Румынии Сабрина Манека-Война. Она набрала 13,800 (5,9) баллов. В то же время россиянка смогла попасть на второе место, получив 13,400 (5,3) баллов. На третьем же месте оказалась финская гимнастка Кайя Тансканен. Она набрала 13,366 (5,4) баллов.

Мельникова является единственным российским спортсменом на данном соревновании. Уточняется, что она выступала под нейтральным флагом.

