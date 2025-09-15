«С опозданием в сутки»: Земля попала в зону действия корональной дыры на Солнце

Земля входит в зону действия корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Судя по показаниям приборов, планета (17:15 мск 14 сентября. — Прим. Ред.) <…> с опозданием в сутки, все же начала пересекать границу действия корональной дыры», — отмечается в материале.

Ученые добавили, что планета не могла избежать действия корональной дыры из-за ее размеров.

Данных по параметрам плазмы внутри дыры и скорости солнечного ветра пока нет.

Земля пробудет в зоне действия потока несколько дней, поэтому вопросы о параметрах внутри данного явления являются существенными. Специалисты отметили, что данные можно будет получить в ближайшие несколько часов. Точные показания будут доступны только к утру 15 сентября.

Пока же ученые оценивают обстановку как умеренно положительную.

«При таких размерах дыры можно было бы ожидать продолжительные бури уровня не менее третьего, но пока модели дают на этот период лишь эпизодические возмущения уровня один-два», — уточняется в публикации.

