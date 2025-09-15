Хакеры и землетрясение не помешали: как прошли выборы в России

Согласно предварительным итогам, во всех губернаторских гонках лидируют действующие главы субъектов. Всего же в России завершились более пяти тысяч кампаний. И как заявили этой ночью в ЦИК, процесс голосования проходил в условиях беспрецедентных атак. Хакеры более что тысяч раз пытались взломать электронные системы. А на Камчатке помешать выборам пыталась природа. Все объяснит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Политологи, политтехнологи, представители парламентских и непарламентских партий — «Ночь выборов» объединяет даже обычно непримиримых соперников. Потому что голосование уже позади, а значит, пора вместе очерчивать контуры общего будущего.

Даже в приглушенном синем освещении здесь четко различают электоральные полутона. И пристально следят за сообщениями из ЦИК. Главное из них — выборы прошли без эксцессов.

«На сей момент мне „порадовать“ вас, в кавычках, какими-то там вопиющими фактами, нечем. Кампания все-таки прошла довольно спокойно, нормально», — отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

И это несмотря на то, что выборы охватили почти всю страну. Голосование проходило в 81 субъекте: в 21 выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных заксобраний. Ещё больше муниципальных выборов. Всего пять тысяч избирательных кампаний.

До отдаленного поселка Шор-Тайга в Кемеровской области добраться можно только на лодке. Но здесь выбирали муниципальных депутатов, а значит, надо было добраться.

На Камчатке выборы губернатора. В день голосования полуостров, недавно пострадавший от сильнейшего землетрясения, снова начало трясти. Участки продолжили работу.

Кампания-2025 продемонстрировала устойчивость всей избирательной системы. Ее снова пытались подкосить извне, обрушив на ресурсы Центризбиркома более 100 тысяч хакерских атак. Безрезультатно.

«Сегодня у нас действительно инструментарно, институционально, законодательно, наверное, самое неуязвимая, назовем так, к внешнему воздействию избирательная система», — заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Внешние угрозы не заставили отказаться от технологий, а наоборот: проголосовать онлайн в этом году можно было в 24 субъектах. На некоторых участках установили современные терминалы, защищенные от манипуляций.

«Технические новшества — это дистанционное электронное голосование, это трехдневное голосование и другое голосование. В общем, все в целом это позволило обеспечить честность, открытость, конкурентность и легитимность нашей избирательной системы и сделать ее номером один в мире», — указал политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Еще одна яркая примета — политический ландшафт меняют ветераны СВО. Больше 1,5 тысячи из них участвовали в выборах. Александр Чанцов за оборону Лисичанска получил орден Мужества. Вообще он школьный учитель, в гордуму родного Кисловодска выдвинулся, чтобы снова работать с детьми.

«Я сейчас планирую попасть в отдел по образованию. Продолжу выполнять военно-патриотическую работу», — заявил ветеран СВО, кандидат в депутат городской думы Кисловодска Александр Чанцов.

Региональные власти, очевидно, тоже получают мандат на сохранение курса. Во всех губернаторских гонках лидируют действующие главы субъектов. Для партий же эти выборы — важный тест-драйв перед думской кампанией следующего года. В Москве уже начали считать дни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.