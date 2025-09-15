Рекордные цифры: какое место занимает РФ по уровню безработицы среди стран G20

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Показатели по трудоустройству во втором квартале 2025 года изменились относительно данных, представленных в марте.

Уровень безработицы в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России самый низкий уровень безработицы среди стран G20

У России самый низкий процент безработицы во втором квартале 2025 года среди стран G20. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на национальные статистические службы.

В РФ доля безработного населения снизилась до рекордного показателя в 2,2%, уменьшив его на 0,1 процентного пункта относительно марта текущего года. Это является также минимальным уровнем нетрудоустроенного населения в странах с крупнейшими мировыми экономиками.

Показатели первого квартала удалось сохранить Японии — 2,5%. У Южной Кореи получилось улучшить значения, сократив их с 2,9% до 2,6%. Заметная положительная динамика также наблюдается в Индии, где цифры изменились на 2,3%, и в Бразилии — там безработица снизилась на 1,2%.

А вот наибольший прирост нетрудоустроенного населения за второй квартал наблюдается в Мексике, там этот показатель увеличился на 0,5 процентного пункта, достигнув 2,7%. Количество безработных увеличилось также в Турции — с 8% до 8,4%.

Южная Африка же стала единственной страной, доля безработных в которой имеет двузначное значение — 33,2%. При этом данный показатель не снижается, а лишь растет. В марте это значение было 32,9%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал президент России Владимир Путина о дефиците кадров и безработице.

