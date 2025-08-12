Путин высказался о дефиците кадров труда и безработице

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 20 0

Путин заявил о снижении дефицита кадров на рынке труда

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какая сейчас ситуация на российском рынке труда?

Президент Владимир Путин сообщил о признаках улучшения ситуации на рынке труда, несмотря на рост скрытой и официальной безработицы.

На совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что, согласно данным опросов Банка России, уменьшается доля предприятий, испытывающих нехватку работников. По его словам, сокращение дефицита кадров — важный сигнал для экономики страны.

Вместе с тем, глава государства обратил внимание на рост числа работников, находящихся в простое, занятых неполный рабочий день или рискующих потерять работу. Если в начале года их было около 98 тысяч, то к концу июня — уже 153 тысячи, а к 8 августа этот показатель достиг 199 тысяч человек. Также наблюдается рост зарегистрированной безработицы.

«Если в начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, то на конец июня это было уже 291 тысяча, а в начале августа — 300 тысяч человек», — отметил президент.

При этом Путин подчеркнул, что при этом показатель остается на исторически низком уровне.

Касаясь макроэкономической ситуации, президент отметил, что ряд экспертов предупреждают о рисках чрезмерного охлаждения экономики и возможной рецессии. Однако, по его словам, Центробанк держит ситуацию под контролем, ведет прямую работу с предприятиями и оценивает обстановку в режиме реального времени.

Путин заключил, что, по оценкам ЦБ, серьезных угроз для экономики на данный момент не наблюдается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что между РФ и ОАЭ растут взаимные инвестиции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.67
-0.11 92.95
0.07
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

18:29
Путин высказался о дефиците кадров труда и безработице
18:24
Молдавский аграрный сектор на грани: фермеры ждут поддержки
18:10
Редких тигрят — усыпили, зебру — скормили львам: кошмары лейпцигского зоопарка
17:59
Семья давно смирилась с утратой: Иосиф Пригожин о гибели своего зятя на СВО
17:57
«Вот это триггернуло!» — Тодоренко подверглась критике за танец в купальнике
17:40
Дочь Даны Борисовой решилась на очередную пластическую операцию

Сейчас читают

Семья давно смирилась с утратой: Иосиф Пригожин о гибели своего зятя на СВО
Вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих русских корнях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс