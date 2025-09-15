Коллегия судей порекомендовала Краснова на должность главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации порекомендовала на должность председателя Верховного суда генерального прокурора Игоря Краснова. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Согласно закону, главу Верховного суда назначает Совет Федерации по представлению президента после получения положительного заключения ВККС.

Игорь Краснов подал заявку на эту должность меньше месяца назад, 25 августа. Позже было объявлено, что генпрокурор стал единственным претендентом. Вместо Игоря Краснова на должность генерального прокурора выдвинута кандидатура полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

Игорю Краснову 50 лет. В 1998 году он закончил Северный федеральный университет по специальности «юриспруденция». В начале карьеры занимал должность следователя прокуратуры Холмогорского района Архангельской области. В 2006 году Краснов переехал в Москву, где продолжил работать в органах прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Ей был 71 год. Она скончалась от продолжительной болезни.

