Задержаны подозреваемые по делу об аварии на канатной дороге Эльбруса

|
Александра Якимчук
Эксплуатация данного «воздушного моста» приостановлена.

Кто виноват в аварии на канатной дороге Эльбруса

Фото: © РИА Новости/ Антон Денисов

Задержаны подозреваемые по уголовному дело, связанному с аварией на канатной дороге горы Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Кабардино-Балкарской Республике в своем Telegram-канале.

«Задержаны подозреваемые по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть и травмирование граждан», — проинформировало ведомство.

Канатная дорога, на которой 12 сентября произошла авария, эксплуатировалось ООО «МКД Эльбрус». Следователями были задержаны директор и главный инженер данной организации, отвечающие за обслуживания оборудования и безопасность предоставляемых этой компанией услуг.

Кроме того, правоохранительные органы опечатали технические помещения станций канатной дороги и приостановили ее эксплуатацию на протяжения всей трассы.

По предварительной информации, причиной трагедии стал сход одного из тросов с ролика опоры. В результате аварии трое погибли и несколько человек получили травмы различной тяжести.

Следственные действия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как спасали туристов на канатной дороге Эльбруса.

