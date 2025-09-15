«Ужасная трагедия»: грузовик насмерть сбил 15-летнюю звезду фигурного катания

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 63 0

Матильда Феррари переходила дорогу по пешеходному переходу, когда случилась авария.

Грузовик насмерть сбил 15-летнюю звезду фигурного катания

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Италии грузовик насмерть сбил 15-летнюю звезду фигурного катания

В Италии грузовик насмерть сбил 15-летнюю звезду фигурного катания Матильду Феррари. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Спортсменка ждала общественный транспорт в коммуне Джустино. Затем начала переходить дорогу по пешеходному переходу. До другой стороны так и не дошла — ее сбил грузовик, водитель которого не смог вовремя затормозить.

Матильда Феррари — известная фигуристка. Она состояла в спортивном клубе SGA Pinzolo. Летом этого года взяла бронзу на финале Кубка Италии. В прошлом году завоевала золото на Кубке Венеции в Падуе. Является победительницей многих других турниров.

«Это ужасная трагедия. Сейчас вся община поддерживает родителей, мы выражаем наше глубокое сочувствие», — заявил мэр коммуны Джустино Манэль Кози.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что эвакуатор насмерть сбил четырехлетнего ребенка на трассе в Новгородской области. Мальчик перебегал дорогу. От полученных травм скончался в скорой помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:46
В мессенджере MAX запустили цифровой ID: как это работает
17:30
Скандальным псевдокинологам из Подмосковья не избрали меру пресечения
17:07
«Маленький тестостероновый мужичок»: Прилучный рассказал о сыне от Брутян
16:59
Лихачев: генеральная конференция МАГАТЭ в 2025 году очень политизирована
16:52
По сценарию цветных революций: ЕС готовит свой «майдан» для Сербии
16:44
«Ужасная трагедия»: грузовик насмерть сбил 15-летнюю звезду фигурного катания

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео