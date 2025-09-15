«Ужасная трагедия»: грузовик насмерть сбил 15-летнюю звезду фигурного катания
Матильда Феррари переходила дорогу по пешеходному переходу, когда случилась авария.
Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas
В Италии грузовик насмерть сбил 15-летнюю звезду фигурного катания
В Италии грузовик насмерть сбил 15-летнюю звезду фигурного катания Матильду Феррари. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Спортсменка ждала общественный транспорт в коммуне Джустино. Затем начала переходить дорогу по пешеходному переходу. До другой стороны так и не дошла — ее сбил грузовик, водитель которого не смог вовремя затормозить.
Матильда Феррари — известная фигуристка. Она состояла в спортивном клубе SGA Pinzolo. Летом этого года взяла бронзу на финале Кубка Италии. В прошлом году завоевала золото на Кубке Венеции в Падуе. Является победительницей многих других турниров.
«Это ужасная трагедия. Сейчас вся община поддерживает родителей, мы выражаем наше глубокое сочувствие», — заявил мэр коммуны Джустино Манэль Кози.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что эвакуатор насмерть сбил четырехлетнего ребенка на трассе в Новгородской области. Мальчик перебегал дорогу. От полученных травм скончался в скорой помощи.
