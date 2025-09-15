Время первых: цифровой ID от MAX не имеет аналогов в России

Цифровой ID от MAX не имеет аналогов в России

Подтвердить свою личность или возраст без бумажных документов, всего раз коснувшись смартфона, и при этом — абсолютно безопасно, теперь могут пользователи мессенджера МАХ. В нем пока в пилотном режиме запустили новый сервис, но его уже начали использовать в магазинах.

Что даст новое цифровое ID и какие еще функции появились у российского приложения — расскажет корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Вместо тяжелой папки с документами — электронные паспорт, СНИЛС, водительские права. Такие всегда под рукой, потому что лежат в смартфоне. Так будет у всех, кто установил мессенджер MAX с цифровым ID.

«Цифровой ID — это аналог бумажных документов. Его можно использовать, даже, в магазине при покупке товаров с возрастным ограничением. Вот, например, раньше, пробивая энергетический напиток на кассе самообслуживания нужно было позвать продавца, показать ему паспорт, чтобы он убедился в вашем совершеннолетии. Теперь достаточно приложить к считывателю телефон в котором установлен мессенджер MAX с цифровым ID. И так за пару секунд, без посторонней помощи, подтвердить свой возраст и продолжить покупку», — показал корреспондент.

Цифровой ID — это раздел в MAX, интегрированный с сайтом Госуслуги. Каждые 30 секунд, по отпечатку пальца или Face ID, на странице обновляется уникальный QR-код, по нему распознается личность. Работает только на устройстве, на котором был сгенерирован.

«Уже доступно подтверждение возраста, подтверждение статуса студента и многодетной семьи. Также в дальнейшем мы ожидаем, что будет доступно и заселение в гостиницу», — рассказала руководитель группы развития бизнеса и госсервисов в MAX Наталия Сироткина.

Удобный сервис пока тестируют в 10 магазинах.

«Сейчас мы подтверждаем возраст покупателя на кассе, но помимо возраста нам также интересно понимать его социальный статус: пенсионер, студент, льготные характеристики, которые позволяют подстраивать наши цены, давать соответствующие скидки», — отметил и. о. гендиректора по цифровым технологиям торговой сети Вячеслав Кубаев.

Цифровой ID доступен совершеннолетним. Нужен смартфон с камерой и аккаунтом на Госуслугах. Биометрические данные можно добавить во время регистрации или отсканировать загранпаспорт нового образца. Потом сделать селфи — это мы умеем. Проверка данных займет около минуты. Вот в принципе и все.

«MAX будет очень эффективным решением, когда он выйдет из тестовой версии. Мы сможем верифицировать наши аккаунты через государственные услуги. Государственные органы там будут иметь верифицированные аккаунты. И, конечно, это будет уникальным преимуществом по сравнению с иностранными мессенджерами», — пояснил первым заместитель IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Западные WhatsApp* и Telegram давно дискредитировали себя, став инструментом в схемах мошенников.

«Если что-то происходит вне рамок правового поля, то здесь есть шанс, что злоумышленники будут найдены, потому что MAX сотрудничает с нашими правоохранительными органами, отвечает на запросы», — указал директор департамента цифровых технологий Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Маслов.

MAX — это не просто еще один мессенджер, а полностью российская цифровая платформа, функционал которой не ограничен звонками и сообщениями. Здесь доступны денежные переводы, есть бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов.

«Это уникальная абсолютно история, такого еще не было никогда, в нашей стране, по крайней мере. В Китае это давно уже есть. Их WeChat — это платформа, без которой современные граждане Китая, в принципе не могут жить», — отметил журналист, финтех-эксперт Сергей Вильянов.

В начале сентября аудитория MAX превысила 30 миллионов пользователей. Блогер Константин Нечетов, тот самый, который знает миллион годных лайфхаков, скачал полезное приложение.

«Я его установил, мы с мамой постоянно в нем созваниваемся. Качество связи просто отличное. Пока используем только для звонков», — отметил блогер.

Уникальные преимущества, которыми прирастает MAX — конкурентный способ расширить аудиторию. Добавляя полезные функции, которых нет у зарубежных аналогов, количество пользователей в мессенджере будет расти.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.