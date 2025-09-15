Путин: в 2025 году рост ВВП составил 1,1%

По данным Минэкономразвития России, за семь месяцев 2025 года прирост ВВП составил 1,1%. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам спросил у коллег, достаточно ли этого.

«Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили, или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы?» — обратился глава государства к коллегам.

В ходе совещания Путин также отметил, что государственный бюджет на ближайшие три года должен решать как текущие, так и перспективные вопросы развития. Среди них исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов и обеспечение безопасности.

Выполнений поставленных целей — общая, командная работа, отметил президент. Она требует усилий федерального правительства, министерств, ведомств и управленческих команд в субъектах Федерации и в муниципалитетах.

Одна из ключевых задач российской экономики — опережать динамику глобальной. Один из способов выполнить ее — сопоставлять меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. Они должны быть направлены на стимулирование роста экономики.

«Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России», — отметил президент РФю

