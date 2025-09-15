Банки их не любят: четыре профессии, с которыми тяжело взять кредит

Представителям сферы услуг бывает тяжело оформить кредит в банке

Сложности с тем, чтобы взять кредит в банке, могут возникнуть у представителей сферы услуг и туризма, военных и неквалифицированных работников. Об этом aif.ru рассказала кредитный брокер и аналитик Екатерина Шакурова.

Профессия не может стать причиной отказа при намерении взять кредит, банк всегда смотрит на совокупность факторов. Исходя из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2025 года было одобрено 786% клиентских заявок. Лучшим сегментом для кредитования является ипотечный, худшим — сфера POS-кредитования, то есть в точках продаж.

«Сложнее получить кредит тем специалистам, у которых тяжело определить доход. Многое здесь, кстати, зависит от текущей ситуации в стране и мире. Например, во время пандемии банки неохотно выдавали кредиты работникам общепита, из-за карантина эта сфера потеряла много выручки. А вот медработникам, наоборот, ссуды одобряли гораздо активнее», — рассказала эксперт.

Таксисты, водители, мастера маникюра, парикмахеры и другие представители сферу услуг могут столкнуться с трудностями при оформлении кредита. Банк может отказать из-за неравномерного дохода.

«По этой же причине, кстати, неохотно кредитуют владельцев небольшого бизнеса, которые могут получить одну сумму, а задекларировать другую», — отметила Шакурова.

Еще одна сфера с плавающим заработком — туризм. На прибыль влияет сезон и число проданных путевок. Зарплата турагента может отличаться от месяца к месяцу или от года к году.

«Военных сейчас кредитуют чуть хуже, чем раньше. К тем, кто служит в тыловых частях, отношение более лояльное, чем к тем, кто с риском для жизни сражается на передовой», — добавила эксперт.

По схожей причине могут возникнуть сомнения касательно выдачи займа полицейским или сотрудникам МЧС.

Тяжело оформить кредит также бывает подсобным рабочим, дворникам, уборщикам и грузчикам. Заработок у этих специалистов, как правило, невысокий и нерегулярный.

«Больше всего банки „любят“ кредитовать бухгалтеров, работников ИТ-отрасли, сотрудников государственных компаний — в общем, тех, кто знает цену деньгам или получает хорошую зарплату», — рассказала Шакурова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя в октябре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.