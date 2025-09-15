Посол России отреагировал на обвинения после инцидента с дронами в Польше

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Корчунов отметил, что объекты для поражения на территории Польши не планировались.

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посол РФ Корчунов отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Польши

Российский посол в Осло Николай Корчунов в разговоре с МИД Норвегии отверг претензии относительно якобы совершенного РФ вторжения в воздушное пространство Польши. Об этом сообщили в Telegram-канале российского посольства в Норвегии.

«Отвергли выдвинутые обвинения. Со ссылкой на соответствующие заявления МИД и Минобороны России указали, что российским оборонным ведомством объекты для поражения на территории Польши не планировались», — говорится в сообщении.

Также Корчунов выразил обеспокоенность в связи с военной поддержкой, которую Осло оказывает Украине в рамках «коалиции по БПЛА».

Российское посольство сообщило, что Украина применяет беспилотники, полученные от Норвегии, для нанесения ударов по «мирным целям и гражданской инфраструктуре» России. Среди упомянутых целей были энергетические объекты, имеющие важное значение в поставках углеводородов в государства Евросоюза и на глобальный энергетический рынок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Западе начинается паранойя насчет российских беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:20
«При ней нельзя шутить»: Баста рассказал, как дочери отстаивают свои границы
0:13
Новые подробности: бывшая подруга Меган Маркл может выпустить откровенную книгу
0:00
В Нью-Йорке на Таймс-сквер показали рекламу конкурса «Интервидение»
23:53
«Была дискуссия»: Нетаньяху разговаривал с Трампом перед ударом по Дохе
23:35
Подростки в КНР помочились в кастрюлю с супом и получили многомиллионный штраф
23:17
В Новороссийске мужчина зарубил топором жену, ее знакомого и племянницу

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
Аферист из Tinder: знаменитого мошенника-любовника задержали в Грузии
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео