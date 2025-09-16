«Не достигли цели»: США пока не могут отказаться от поставок урана из РФ

Глава Минэнерго США: Вашингтон не готов отказаться от поставок урана из РФ

США сильно зависят от поставок обогащенного урана из России, поэтому пока не готовы от него отказаться. Об этом сообщил глава Минэнерго США Крис Райт в интервью агентству Bloomberg на конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

«Мы движемся к тому, чтобы больше не использовать российский обогащенный уран, но мы еще не достигли этой цели», — отметил чиновник.

Уточняется, что поставки из России составляют около четверти обогащенного урана, необходимого для работы 94 ядерных реакторов США. Они в свою очередь производят пятую часть всей американской электроэнергии. Подчеркивается, что страна может потерять около 5% всей электроэнергии, если поставки резко прекратятся.

Райт отметил, что Соединенным Штатам необходимо необходимо значительно увеличить внутренние мощности по добыче и обогащению урана. Это нужно сделать в случае полного отказа от поставок из России. В свою очередь данное заявление главы американского Минэнерго способствовало росту акций американских уранодобывающих компаний.

По оценкам МАГАТЭ, нынешних запасов урана в США хватит только на 14 месяцев работы. Для сравнения, Китай располагает таким количеством ядерного топлива, которого достаточно для поддержания работы всех АЭС на протяжении 12 лет.

