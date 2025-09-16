«Ключевые нутриенты»: врач рассказала, чем стоит питаться при токсикозе

Гинеколог Салаева: груши и яблоки могут помочь справиться с токсикозом

При токсикозе, возникающем во время беременности, стоит включить в свой рацион овсяную кашу, омлет, а также яблоки и груши. Об этом aif.ru рассказала врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Гюнай Салаева.

«Ранний этап беременности — период фундаментального формирования органов ребенка и закладки систем организма. Питание женщины должно обеспечивать поступление ключевых нутриентов, от которых во многом зависит здоровье будущего малыша», — отмечается в материале.

По словам специалиста, в качестве завтрака лучше всего подойдет овсяная каша с с бананом и небольшим количеством меда или же омлет из пары яиц с зеленью. Для перекуса стоит выбрать творог с ягодами или орешками. Салаева призвала в периоды сильной тошноты заменить тяжелые блюда на овощные супы-пюре, отварное куриное мясо и кисломолочные напитки. К тому же при таком состоянии стоит употреблять в небольшом количестве свежие яблоки и груши.

Кроме того, на раннем этапе беременности организм женщины должен получать достаточно фолиевой кислоты, железа, йода, витамина D, белка, а также омега-3 жирные кислоты.

Токсикоз является патологическим состоянием, возникающим на четвертой неделе беременности. Обычно он продолжается восемь-десять недель. Легкое проявление токсикоза — периодическая тошнота и отвращение к некоторым продуктам. В тяжелых случаях женщины жалуются на частую рвоту и даже обезвоживание. Подобное состояние объясняется гормональной перестройкой организма. В свою очередь резкий рост уровня хорионического гонадотропина вызывает тошноту и рвоту.

