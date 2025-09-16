Смертельные тренды: как подростков втягивают в опасные онлайн-челленджи

Опасные челленджи в сети ставят под угрозу жизнь подростков

В Подмосковье подросток чудом выжил, когда при попытке снять видео для соцсетей оказался в огне. Мать юноши обвинила в происшествии группы в интернете, которые склоняют подростков к опасным действиям. «Известия» разобрались, как определить вовлечение ребенка в подобные сообщества и защитить его от их влияния.

Трагические съемки

В Подмосковье 17-летний парень получил тяжелейшие ожоги, снимая ролик для соцсетей. Его мать уверена, что на сына воздействовали каналы в мессенджерах. По ее словам, подросток пошел с друзьями записывать видео, но вскоре женщине позвонили из скорой и сообщили, что ее ребенка везут в больницу с ожогами почти всего тела.

«Когда сын был в сознании, рассказал врачу, что они были в лесу в Одинцовском районе, где жарили шашлыки, и он обжегся. Но ожоги у него такие сильные, что его состояние критическое», — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: 5-tv.ru

Женщина отметила, что пострадали глаза и легкие, кожа почти полностью разрушена. Несмотря на проведенные операции, у юноши начались осложнения. Позднее она узнала, что сын состоял в Telegram-группах, где подростков убеждали в их никчемности и подталкивали выполнять задания. Она считает, что травмы связаны именно с этим.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. «Известия» направили запрос в Следственный комитет.

Когда появились опасные группы и челленджи

Уже несколько лет в интернете находят сообщества, где подросткам дают задания, опасные для жизни. Известным примером была игра «Синий кит», организатор которой получил девять лет тюрьмы. Весной 2025 года в мессенджерах распространился новый тренд «Исчезни на сутки», где подростку предлагали уйти из дома и сутки не выходить на связь, а затем «получить награду».

Фото: 5-tv.ru

По словам начальника отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексея Коробченко, подобные сообщества начали появляться еще с 2008 года вместе с соцсетями. Простота обмена информацией способствовала распространению опасных игр, которые обещали популярность ради лайков.

«В последнее время мы видим рост популярности таких челленджей, яркие примеры — „зацепинг“, съемка рискованных селфи, например, на крышах зданий. Отдельную угрозу представляют активности, связанные с употреблением медикаментов и несъедобных веществ, способные вызвать тяжелые отравления», — отметил Коробченко.

Андрей Сиденко из «Лаборатории Касперского» добавил, что в сети были ролики, где блогеры ели стиральный порошок или пили масло, призывая повторить это. Эти кадры были постановочными и создавались ради привлечения внимания в соцсетях. Однако дети могли воспринять все буквально.

Как детей заманивают в челленджи

По словам Андрея Сиденко, подростковчаще всего завлекают через соцсети и игры. Организаторы завоевывают доверие и постепенно начинают манипулировать их действиями. Многие школьники вовлекаются в различные тренды, включая и опасные, по нескольким причинам. Одна из них — популярность таких активностей: согласно анонимизированным данным Kaspersky Safe Kids, треть школьников следит за блогерами, которые выкладывают челленджи и призывают повторять их. Еще 12% детей действительно пробуют выполнить эти челленджи.

«Вторая причина, она же ключевая, — давление сверстников. Страх оказаться изгоем или желание доказать смелость заставляют подростков игнорировать риски. Челленджи становятся способом подтвердить статус в группе», — пояснил Коробченко.

Фото: 5-tv.ru

Основатель и руководитель Академии безопасности, детский и подростковый психотерапевт Ольга Бочкова считает, что подростки стремятся к признанию и самовыражению, и именно это делает рискованные флешмобы популярными.

«Челленджи, связанные с самоповреждением, удушьем, прыжками из окон, употреблением опасных веществ, эксплуатируют уязвимость подростка и его желание доказать себе и другим свою крутость», — добавила она.

Как понять, что ребенок участвует в челленджах, и защитить его

Ольга Бочкова отмечает, что вовлечение детей в опасные активнсти можно заподозрить по поведению:

ребенок подолгу сидит в телефоне и скрывает переписки;

становится замкнутым и тревожным;

меняет привычный график, избегает друзей и школы;

использует непонятные слова, ведет странные разговоры;

в соцсетях появляются тревожные записи или агрессивные посты.

«Все это может говорить не только о челленджах, но и о других трудностях, и игнорировать такие сигналы нельзя. Важно разобраться, что происходит с подростком, но для этого в семье должны быть выстроены доверительные отношения», — сказала психотерапевт.

Фото: 5-tv.ru

Ольга советует укреплять у подростка чувство собственной ценности, учить распознавать давление, интересоваться его внутренним миром и объяснять последствия рискованного поведения.

«Дайте альтернативу: вместо бесконечного телефона предлагайте увлечения и совместные дела, показывайте личным примером здоровые способы расслабляться. Если ребенок чувствует принятие и уважение в семье, у него будет меньше причин искать поддержку и признание в сомнительных онлайн-сообществах», — заключила Бочкова.