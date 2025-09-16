Предполагаемого убийцу Чарли Кирка обвинят в убийстве первой степени

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

Губернатор Юты настаивает на смертной казни.

Какое наказание ждет предполагаемого убийцу Чарли Кирка

Фото: www.globallookpress.com/Jen Golbeck

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Минюста США: Тайлера Робинсона обвинят в убийстве первой степени

Глава Минюста США и генеральный прокурор Пэм Бонди в интервью телеканалу Fox News сообщила, что подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка 22-летнему Тайлеру Робинсону предъявят обвинение в убийстве первой степени.

«Ему будет предъявлено, вероятнее всего, завтра или позднее на этой неделе обвинение в убийстве первой степени», — отметила чиновник.

Кроме того, Бонди заявила, что губернатор Юты будет настаивать на смертной казни для Робинсона. Известно, что такая мера наказания разрешена в данном штате.

Наказание за убийство первой степени в США сильно варьируется от конкретного штата. Однако известно, что среди мер предусмотрены смертная казнь или же длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.

Чарли Кирк был убит выстрелом в шею 10 сентября 2025 года. Инцидент произошел во время выступления активиста в Университете долины Юты. Выдвигалось предположение, что убийца мог стрелять с крыши соседнего здания.

Губернатор Юты не является первым американским политиком, который настаивает на смертной казни для подозреваемого в убийстве Кирка. Президент США Дональд Трамп, сообщив о смерти активиста, сам потребовал подобной меры наказания. Кроме того, американский лидер распорядился приспустить флаги.

О причинах убийства Кирка высказалась его вдова. По словам женщины, ее супруг погиб из-за своей патриотической позиции, проповедования веры и милосердной любви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка переведен в одиночную камеру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Председатель ЦИК Памфилова внесена в розыскные списки СБУ
7:45
Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
7:41
ЕС не может полностью запретить выдачу виз гражданам России
7:30
Гаубица «Д-30» уничтожила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
7:30
Свадьба не за горами: когда Анна Семенович планирует выйти замуж
7:12
Жертвы Саймона Леваева ждут справедливого наказания для афериста после его ареста в Грузии

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео