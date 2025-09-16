Предполагаемого убийцу Чарли Кирка обвинят в убийстве первой степени

Глава Минюста США: Тайлера Робинсона обвинят в убийстве первой степени

Глава Минюста США и генеральный прокурор Пэм Бонди в интервью телеканалу Fox News сообщила, что подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка 22-летнему Тайлеру Робинсону предъявят обвинение в убийстве первой степени.

«Ему будет предъявлено, вероятнее всего, завтра или позднее на этой неделе обвинение в убийстве первой степени», — отметила чиновник.

Кроме того, Бонди заявила, что губернатор Юты будет настаивать на смертной казни для Робинсона. Известно, что такая мера наказания разрешена в данном штате.

Наказание за убийство первой степени в США сильно варьируется от конкретного штата. Однако известно, что среди мер предусмотрены смертная казнь или же длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.

Чарли Кирк был убит выстрелом в шею 10 сентября 2025 года. Инцидент произошел во время выступления активиста в Университете долины Юты. Выдвигалось предположение, что убийца мог стрелять с крыши соседнего здания.

Губернатор Юты не является первым американским политиком, который настаивает на смертной казни для подозреваемого в убийстве Кирка. Президент США Дональд Трамп, сообщив о смерти активиста, сам потребовал подобной меры наказания. Кроме того, американский лидер распорядился приспустить флаги.

О причинах убийства Кирка высказалась его вдова. По словам женщины, ее супруг погиб из-за своей патриотической позиции, проповедования веры и милосердной любви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка переведен в одиночную камеру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.